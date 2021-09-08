Чернышенко, Матыцин и Левитин приняли участие в церемонии открытия 16 спортивных объектов

КАЗАНЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр спорта Олег Матыцин и помощник президента РФ Игорь Левитин приняли участие в открытии 16 спортивных объектов в 13 регионах страны в рамках форума "Россия - спортивная держава". Церемония прошла в формате видео-конференц-связи с участием глав регионов.

Матыцин подчеркнул важность открытия объектов в рамках национального проекта "Демография". "Очень важно, что в рамках форума мы открываем объекты, которые построены в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" и национального проекта "Демография". Желаю удачи, здоровья и чтобы спорт действительно стал нормой жизни. Абсолютно уверен, что этот проект очень востребован, мы видим улыбки детей, уверен, что он с успехом даст нам реализовать задачи, поставленные президентом Российской Федерации, которые определены в стратегии до 2030 года", - отметил он.

"Это доказательство того, что инфраструктура развивается. До конца года будут введены в эксплуатацию почти 70 спортивных объектов. В следующем году в планах к вводу более 110 физкультурно-оздоровительных комплексов. Поздравляю жителей страны с реализацией таких проектов", - сказал Чернышенко.

В Татарстане открыли универсальный спортивный зал в городе Кукморе и физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в Казани, в городском округе Аргун Чеченской Республики - физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа с футбольным полем и беговыми дорожками, в Ижевске - плавательный бассейн, в поселке Красные Ткачи Ярославской области - физкультурно-спортивный комплекс с универсальным спортивным залом и тренажерным центром. В Красноярском крае - физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Сухобузимское и быстровозводимую крытую спортивную площадку в Курагинском районе, в Тверской области - пять стрелковых галерей на 16 огневых позиций в рамках завершения первого этапа строительства регионального спортивного тренировочного центра стрелковых видов спорта "Березино", в Воронеже - физкультурно-оздоровительный комплекс по спортивной гимнастике, во Владикавказе - тренировочный центр подготовки по спортивной борьбе. В ауле Адыге-Хабль в Карачаево-Черкесии - физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом, в городе Кировске Мурманской области - административно-спортивный комплекс специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту. В городе Шиханы Саратовской области - спортивно-оздоровительный комплекс и физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, в Калининграде - спортивный комплекс с плавательным бассейном, в Калуге дворец спорта был открыт несколькими днями ранее.

Проекты в Республике Татарстан, Саратовской области и Чеченской Республике реализованы при поддержке политической партии "Единая Россия".

Организаторами форума "Россия - спортивная держава", который проходит в Казани с 8 по 10 сентября, являются Министерство спорта РФ и правительство Республики Татарстан. Форум в разные годы также проходил в Москве, Саранске, Якутске, Чебоксарах, Доброграде (Владимирская область), Ульяновске и Нижнем Новгороде.

Нацпроект "Демография", который начал реализовываться в 2019 году, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей, которые должны быть выполнены в рамках национального проекта: увеличение ожидаемой продолжительности жизни; снижение смертности населения старше трудоспособного возраста; увеличение рождаемости; формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также повышение мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.