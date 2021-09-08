Матыцин: спорт должен стать эффективной системой воспитания подрастающего поколения

КАЗАНЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Создание комфортных условий для занятия спортом для детей является одной из главных задач, спорт должен стать эффективной системой воспитания. Об этом на форуме "Россия - спортивная держава" заявил министр спорта России Олег Матыцин.

Круглый стол "Реализация федерального закона о гармонизации законодательства в части физической культуры, спорта и образования" проходит с участием Матыцина, председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Бориса Пайкина, председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Инны Святенко, и. о. президента Всероссийской федерации легкой атлетики Ирины Приваловой.

"Закон о гармонизации принят, и у меня нет сомнений, что он будет реализован, - сказал Матыцин. - До 1 января 2023 года, когда закон вступит в действие, нам нужно сделать все, чтобы не навредить спортивной отрасли. Уже создан эффективный механизм работы подготовки спортивного резерва, и мы конструктивно взаимодействуем с Министерством просвещения России. И я надеюсь, что этот опыт позволит нам минимизировать ошибки, содействовать тому, чтобы системы спорта и образования были взаиморегулируемыми, чтобы подготовка спортивного резерва и дальше давала очень качественный продукт".

"Мы должны понимать, что задача, которую поставил президент, - создать комфортные условия для занятия спортом для детей, - продолжил министр спорта. - Нужно использовать спорт как эффективную систему воспитания. Все это также должно быть фундаментом для закона, для нашей дальнейшей деятельности. Думаю, у нас есть период для внесения корректировок в закон, если это потребуется. Самое главное - это разработка нормативно-правовых документов, регламентирующих процесс лицензирования, основные риски мы видим в этом".

Матыцин подчеркнул, что очень важно учитывать проблемы, которые могут возникнуть в регионах. "Это не только финансирование, но и система лицензирования, система федеральных стандартов подготовки, которые нам нужно тоже обновить. Нам нужно работать вместе, чтобы не было разобщенности. У нас огромный потенциал, уверен, что мы должны победить", - заключил министр спорта.

Организаторами форума "Россия - спортивная держава", который проходит в Казани с 8 по 10 сентября, являются Министерство спорта РФ и правительство Республики Татарстан. Форум в разные годы также проходил в Москве, Саранске, Якутске, Чебоксарах, Доброграде (Владимирская область), Ульяновске и Нижнем Новгороде.