Игрок "Тампы" Кучеров выставил Кубок Стэнли в столичной хоккейной школе

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа" Никита Кучеров выставил Кубок Стэнли в московской хоккейной школе "Белые Медведи", в которой занимался более десяти лет. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Трофей был привезен в Москву игроками "Тампы", действующего обладателя Кубка Стэнли, Никитой Кучеровым, Михаилом Сергачевым и Андреем Василевским в понедельник. "Тампа" второй год подряд стала чемпионом НХЛ. В прошлом году Кубок Стэнли не был привезен Россию из-за пандемии коронавируса.

Кучерову 28 лет, он был выбран "Тампой" на драфте НХЛ 2011 года во втором раунде под общим 58-м номером. С 2013 года является игроком клуба. В сезоне-2020/21 он пропустил регулярный чемпионат из-за травмы, в плей-офф провел 23 матча, в которых набрал 32 очка (8 голов + 24 передачи) и стал лучшим бомбардиром розыгрыша Кубка Стэнли.

9 сентября трофей отправится в Нижнекамск, уроженцем которого является Сергачев.