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Форум "Россия - спортивная держава"

Фазель: киберспортивные "Игры будущего" являются новой реальностью в мире спорта

Ранее о проведении соревнований в 2023 году сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко

КАЗАНЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Проведение первых киберспортивных "Игр будущего" является новой реальностью в спортивном мире. Об этом на пленарном заседании "Спорт-2030: путь к устойчивому развитию в новых условиях" форума "Россия - спортивная держава" заявил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

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Чернышенко: первые киберспортивные "Игры будущего" планируется провести в 2023 году

В среду вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил о проведении первых киберспортивных "Игр будущего" в 2023 году.

"Когда выбрали Олимпиаду в Сочи, то говорили, что будут трудности. Но Игры в Сочи имели самую лучшую организацию среди всех, и, Дима (Чернышенко был главой оргкомитета "Сочи-2014" - прим. ТАСС), тебе большое спасибо. Мы обязаны реагировать на изменения, это новая реальность", - сказал Фазель.

Пленарное заседание "Спорт-2030: путь к устойчивому развитию в новых условиях" проходит с участием вице-премьера Дмитрия Чернышенко, помощника президента РФ Игоря Левитина, президента Татарстана Рустама Минниханова, президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, президента Международной федерации плавания (FINA) Хусейна Аль-Мусаллама, президента Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазеля, генерального директора Международной федерации волейбола (FIVB) Фабио Азеведо и других спикеров. Модератором дискуссии выступает министр спорта Олег Матыцин.

Организаторами форума "Россия - спортивная держава", который проходит в Казани с 8 по 10 сентября, являются Министерство спорта РФ и правительство Республики Татарстан. Форум в разные годы также проходил в Москве, Саранске, Якутске, Чебоксарах, Доброграде (Владимирская область), Ульяновске и Нижнем Новгороде.

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Минниханов, Рустам НургалиевичФазель, РенеЧернышенко, Дмитрий НиколаевичЛевитин, Игорь ЕвгеньевичФорум "Россия - спортивная держава"Поздняков, Станислав АлексеевичМатыцин, Олег Васильевич
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