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ММА

Шлеменко проведет бой в лиге Хабиба Нурмагомедова

Соперником россиянина станет соотечественник Артур Гусейнов

КАЗАНЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко проведет поединок против соотечественника Артура Гусейнова 17 октября в Сочи на турнире Eagle FC. Об этом Шлеменко сообщил ТАСС.

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"Мне интересен этот бой. Мы пообщались с Хабибом [Нурмагомедовым] и договорились", - сказал Шлеменко.

Нурмагомедов является владельцем организации смешанных единоборств Eagle FC. В активе Шлеменко 60 побед, 13 поражений. Еще один бой признан несостоявшимся.

В послужном списке Гусейнова 26 побед и десять поражений.

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ММАНурмагомедов, Хабиб Абдулманапович
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