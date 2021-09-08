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Форум "Россия - спортивная держава"

Поздняков выступил за создание на Дальнем Востоке к Играм-2032 новых спортивных центров

Летняя Олимпиада 2032 года пройдет в Австралии
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Егор Алеев/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Егор Алеев/ТАСС

КАЗАНЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Российским спортсменам для качественной подготовки к летним Олимпийским играм 2032 года необходимо построить новые учебно-тренировочные центры. Об этом на пленарном заседании "Спорт-2030: путь к устойчивому развитию в новых условиях" форума "Россия - спортивная держава" заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

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"У нас была уникальная возможность использовать наше географическое преимущество перед Играми в Токио. Мы готовились на Дальнем Востоке и имели определенное преимущество в плане климатической и географической адаптации перед своими соперниками. Уверен, при подготовке не бывает мелочей. И эта внезапно открывшаяся возможность сыграла свою позитивную роль в результатах наших спортсменов", - заметил Поздняков.

"Олимпийские игры 2032 года пройдут в Австралии. Я думаю, что нам нужно подумать, как построить на Дальнем Востоке, который находится в одном часовом поясе [с австралийским Брисбеном, где пройдет Олимпиада-2032], новые учебно-тренировочные центры, которых, как показали токийские Игры, не всем хватило. Это нужно не только для того, чтобы подготовить нашу команду к Олимпиаде в Брисбене, но и дать возможность жителям Дальнего Востока, нашим молодым олимпийцам использовать эти объекты для того, чтобы готовиться к самым крупным соревнованиям", - добавил глава ОКР.

Пленарное заседание "Спорт-2030: путь к устойчивому развитию в новых условиях" проходило с участием вице-премьера Дмитрия Чернышенко, помощника президента РФ Игоря Левитина, президента Татарстана Рустама Минниханова, президента Международной федерации плавания (FINA) Хусейна Аль-Мусаллама, президента Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазеля, генерального директора Международной федерации волейбола (FIVB) Фабио Азеведо и других спикеров. Модератором дискуссии выступал министр спорта Олег Матыцин.

Организаторами форума "Россия - спортивная держава", который проходит в Казани с 8 по 10 сентября, являются Министерство спорта РФ и правительство Республики Татарстан. Форум в разные годы также проходил в Москве, Саранске, Якутске, Чебоксарах, Доброграде (Владимирская область), Ульяновске и Нижнем Новгороде.

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Минниханов, Рустам НургалиевичФазель, РенеЧернышенко, Дмитрий НиколаевичЛевитин, Игорь ЕвгеньевичФорум "Россия - спортивная держава"Поздняков, Станислав АлексеевичМатыцин, Олег Васильевич
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