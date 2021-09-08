Сорокин: концепция церемонии открытия финала Лиги чемпионов будет обсуждаться с УЕФА

Санкт-Петербург получил право на проведение финала Лиги чемпионов в сентябре 2019 года. Изначально российский город должен был принять решающий матч главного еврокубка в сезоне-2020/21, однако из-за пандемии коронавируса большинство игр плей-офф турнира в сезоне-2019/20 прошли в формате "Финала восьми", что привело к переносу ранее запланированных финалов на год вперед. Таким образом, финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге пройдет 28 мая 2022 года.

"Конечно, перед каждым финалом есть церемония открытия, и мы ее будем обсуждать с УЕФА, - сказал Сорокин. - Концепции еще нет, еще слишком рано. Пока, к сожалению, есть ограничения, связанные с ковидом".

"На Евро были определенные ограничения по количеству людей на поле - это напрямую связано с форматом проведения церемонии открытия. Одно дело, если у вас разрешено 500 человек на поле, и другое, если 60 - это разные церемонии по масштабам организации", - отметил глава оргкомитета финала Лиги чемпионов сезона-2021/22.

"Газпром-Арена", на которой пройдет финал Лиги чемпионов, была открыта в 2017 году. Стадион принял четыре матча Кубка конфедераций - 2017, включая финал между сборными Германии и Чили (1:0) и семь игр чемпионата мира 2018 года, в том числе встречу за третье место между командами Бельгии и Англии (2:0). Летом 2021 года на арене прошли семь игр чемпионата Европы, включая четвертьфинал между сборными Швейцарии и Испании (1:1, 1:3 - по пенальти).

Россия в третий раз примет финал еврокубка. В 1999 году в "Лужниках" определился обладатель Кубка УЕФА - итальянская "Парма" разгромила французский "Марсель" со счетом 3:0. В 2008 году там же проходил финал Лиги чемпионов с участием двух английских клубов - "Манчестер Юнайтед" переиграл "Челси" (1:1, 6:5 - по пенальти). Следующим после Санкт-Петербурга российским городом, который примет матч за клубный трофей под эгидой УЕФА, станет Казань - в столице Татарстана в 2023 году состоится матч за Суперкубок УЕФА.