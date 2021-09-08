{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Матч чемпионата России по футболу "Арсенал" - ЦСКА смогут посетить до 6 тыс. зрителей

Встреча пройдет 12 сентября в Туле

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Матч седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между тульским "Арсеналом" и московским ЦСКА смогут посетить до 6 тыс. зрителей. Об этом сообщает пресс-служба тульской команды.

На эту тему
В "Ростове" заявили, что готовятся принять "Краснодар" на домашнем стадионе
В "Ростове" заявили, что готовятся принять "Краснодар" на домашнем стадионе

Встреча пройдет 12 сентября в Туле, матч начнется в 14:00 мск.

"В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, на основании указа губернатора Тульской области Алексея Демина и согласно требованиям Роспотребнадзора на матче седьмого тура чемпионата России между "Арсеналом" и ЦСКА сможет присутствовать до 30% зрителей, - сказано в заявлении. - Продажа билетов на матч с ЦСКА будет открыта только для вакцинированных или переболевших коронавирусом болельщиков".

ЦСКА после шести туров с девятью очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. "Арсенал", в активе которого четыре очка, располагается на 15-й строчке.

Теги
Российский футбол
Форум "Россия - спортивная держава"
Кущенко: Казань может претендовать на проведение чемпионата мира по баскетболу
По мнению президента Единой лиги ВТБ, столица Татарстана отлично развита инфраструктурно
Кущенко: Казань может претендовать на проведение чемпионата мира по баскетболу
Читать полностью