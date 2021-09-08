Матч чемпионата России по футболу "Арсенал" - ЦСКА смогут посетить до 6 тыс. зрителей

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Матч седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между тульским "Арсеналом" и московским ЦСКА смогут посетить до 6 тыс. зрителей. Об этом сообщает пресс-служба тульской команды.

Встреча пройдет 12 сентября в Туле, матч начнется в 14:00 мск.

"В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, на основании указа губернатора Тульской области Алексея Демина и согласно требованиям Роспотребнадзора на матче седьмого тура чемпионата России между "Арсеналом" и ЦСКА сможет присутствовать до 30% зрителей, - сказано в заявлении. - Продажа билетов на матч с ЦСКА будет открыта только для вакцинированных или переболевших коронавирусом болельщиков".

ЦСКА после шести туров с девятью очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. "Арсенал", в активе которого четыре очка, располагается на 15-й строчке.