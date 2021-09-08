Российские шахматисты одержали вторую победу подряд на онлайн-олимпиаде

ТАСС, 8 сентября. Сборная России победила команду Германии во втором матче группового этапа элитного дивизиона второй шахматной онлайн-олимпиады.

Встреча завершилась победой россиян со счетом 6:0. Победы одержали Даниил Дубов, Владислав Артемьев, Александра Горячкина, Александра Костенюк, Андрей Есипенко и Полина Шувалова. Ранее в первом туре россияне со счетом 4,5:1,5 обыграли команду Украины.

В третьем туре позднее в среду россияне сыграют с командой Чехии, которая уступила итальянцам и испанцам. Немцы встретятся с украинцами, победившими во втором туре латвийцев.

После двух туров российская команда лидирует в таблице группы С (10,5 очка), далее идут итальянцы (8), аргентинцы (8), испанцы (7,5), израильтяне (6,5), украинцы (5), немцы (4; 1 победа в матче), латвийцы (4,5; 0 побед), парагвайцы (3) и чехи (3).

Соревнования завершатся 15 сентября. 40 команд разбиты на четыре группы. В день будет проводиться по три тура, партии будут проходить с контролем времени 15 минут с добавлением 5 секунд за каждый ход. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф.