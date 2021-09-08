Бенчич проиграла 18-летней Радукану в четвертьфинале US Open

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу 18-летней британки, попавшей в основную сетку турнира через квалификацию. Бенчич была посеяна под 11-м номером. В полуфинале Радукану встретится с победительницей матча между чешкой Каролиной Плишковой (4) и гречанкой Марией Саккари (17).

Бенчич располагается на 12-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету четыре титула под эгидой организации. На турнирах Большого шлема она не доходила далее полуфинала. На Олимпийских играх в Токио стала обладательницей золота в одиночном разряде и серебра в парном.

Радукану занимает 150-е место в мировом рейтинге, на ее счету нет побед в турнирах под эгидой WTA. На US Open она выступает впервые. Первым турниром Большого шлема для нее был Уимблдон 2021 года, на котором она дошла до четвертого круга.

US Open является заключительным, четвертым в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на покрытии "хард" в Нью-Йорке и завершится 12 сентября. Общий призовой фонд 141-го розыгрыша составляет рекордные $57,5 млн. Победительницей прошлого турнира стала японка Наоми Осака, из россиянок соревнования выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).