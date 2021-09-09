Сайманов заявил, что отмена лимита на легионеров пойдет на пользу российскому футболу

23 августа прошла видеоконференция с участием руководителей клубов Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), на ней в том числе обсуждался вопрос об отмене лимита на легионеров. Как сообщил ТАСС источник, представители 12 из 16 клубов выступили против отмены лимита на легионеров, за были только четыре клуба.

"Мы выдвинули со своей стороны рекомендации, - сказал Сайманов. - Мы решили, что на пользу российского футбола пойдет отмена лимита на легионеров, но это от нас не зависит. Все решит Минспорт"

Ограничение на число легионеров в российском футболе действует с 2005 года. За это время в чемпионате страны применялись различные схемы: "5+6", "7+4" и "6+5", при которых на поле одновременно могли находиться пять, семь и шесть иностранцев соответственно. В последней редакции, которая вступила в силу перед сезоном-2020/21, число иностранных игроков на поле не ограничено, но в заявке их не может быть больше восьми.

Организаторами форума "Россия - спортивная держава", который проходит в Казани с 8 по 10 сентября, являются Министерство спорта РФ и правительство Республики Татарстан. Форум в разные годы также проходил в Москве, Саранске, Якутске, Чебоксарах, Доброграде (Владимирская область), Ульяновске и Нижнем Новгороде.