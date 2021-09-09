В "Рубине" считают, что переезд на Центральный стадион негативно скажется на игре команды

КАЗАНЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Переезд футбольного клуба "Рубин" с "Ак Барс Арены" на Центральный стадион отрицательно скажется на игре команды. Об этом ТАСС в кулуарах форума "Россия - спортивная держава" заявил генеральный директор клуба Рустем Сайманов.

В "Рубине" надеются, что поле арены в Казани приведут в порядок к следующей домашней игре

"Переезд на Центральный стадион сильно повлияет [на игру команды], в отрицательном плане, - сказал Сайманов. - Это касается и болельщиков, мы столько времени и сил потратили, чтобы привлечь болельщиков на арену и продать им абонементы. Во-вторых, скайбоксы те же самые. У нас сейчас три домашние игры, и мы переезжаем на новый стадион, это минус для нас".

Он рассказал, что газоном на Центральном стадионе занимаются профессионалы, но он не прошит, поэтому разительно отличается от того, что на "Ак Барс Арене".

8 августа главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий обратился к властям Татарстана с просьбой принять меры в связи с низким качеством газона на "Ак Барс Арене". Он заявил, что из-за плохого качества поля спортсмены получают травмы. Представители стадиона в ответ заявили о многомиллионных долгах клуба за использование стадиона.

В итоге было принято решение больше не проводить на поле стадиона нематчевые мероприятия, такие как свадьбы, фестивали и концерты.

Организаторами форума "Россия - спортивная держава", который проходит в Казани с 8 по 10 сентября, являются Министерство спорта РФ и правительство Республики Татарстан. Форум в разные годы также проходил в Москве, Саранске, Якутске, Чебоксарах, Доброграде (Владимирская область), Ульяновске и Нижнем Новгороде.