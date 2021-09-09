Глава Международной федерации плавания заявил о непричастности к коррупции в ФИФА

КАЗАНЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Президент Международной Федерации плавания (FINA) Хусейн Аль-Мусаллам никогда не был причастен к коррупционным скандалам в Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом он заявил ТАСС в кулуарах форума "Россия - спортивная держава".

Согласно расследованию минюста США предполагалось, что Аль-Мусаллам мог быть связан с делом бывшего главы Футбольной ассоциации Гуама Ричарда Лая, так как является близким союзником шейха Ахмада Аль-Фахада Аль-Сабаха, который вынужден был покинуть свои посты в футбольных организациях, в том числе в совете ФИФА, из-за давления в связи с обвинениями в причастности к данному коррупционному скандалу.

"Я никогда не был причастен к этому скандалу, - сказал глава FINA. - Ко мне не было никаких вопросов от правоохранительных или юридических органов, все это - лишь сообщения прессы. Я долгое время работаю на руководящих постах в крупных международных организациях, и за все это время ко мне не возникло ни единого вопроса".

Организаторами форума "Россия - спортивная держава", который проходит в Казани с 8 по 10 сентября, являются Министерство спорта РФ и правительство Республики Татарстан. Форум в разные годы также проходил в Москве, Саранске, Якутске, Чебоксарах, Доброграде (Владимирская область), Ульяновске и Нижнем Новгороде.