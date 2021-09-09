"Спартак" потерпел первое поражение в сезоне в КХЛ

ТАСС, 9 сентября. Московский "Спартак" на выезде уступил уфимскому "Салавату Юлаеву" со счетом 1:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 3 465 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Андрей Зубарев (27-я минута) и Сергей Шмелев (40), у проигравших отличился Сергей Широков (11). Нападающий уфимской команды Виктор Тихонов провел 500-й матч в КХЛ.

"Спартак" впервые с начала сезона потерпел поражение в лиге, клуб прервал серию из трех побед и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе шесть очков. "Салават Юлаев" победил в четвертой игре подряд и лидирует на Востоке, набрав восемь очков.

В следующем матче "Спартак" 11 сентября на выезде сыграет с "Барысом" из Нур-Султана, "Салават Юлаев" в этот же день примет нижнекамский "Нефтехимик".