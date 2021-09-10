Сборная Бразилии по футболу одержала восьмую победу подряд в отборе на чемпионат мира

Хет-трик Месси принес аргентинцам победу над боливийцами в матче отбора на чемпионат мира

Голами отметились Эвертон Рибейро (15-я минута) и Неймар (40).

Сборная Бразилии одержала восьмую победу в восьми матчах отборочного турнира. Команда возглавляет турнирную таблицу, набрав 24 очка. Вторыми идут аргентинцы (18), третьими - уругвайцы (15), четвертыми - эквадорцы (13), пятыми - колумбийцы (13). Лучшие четыре команды выйдут напрямую в финальную часть чемпионата мира. Сборная, занявшая пятое место, будет играть в стыковых матчах с представителями других конфедераций.

Следующий матч бразильцы проведут 7 октября в гостях против команды Венесуэлы. Перуанцы в тот же день примут чилийцев.

В расположение сборной Бразилии на сентябрьские матчи были вызваны игроки петербургского "Зенита" Малком и Клаудиньо, но клуб потребовал от игроков вернуться в команду 1 сентября. Бразильская конфедерация футбола (CBF) отправила жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) на данное требование. В среду ФИФА запретила Малкому и Клаудиньо выступать за "Зенит" до 14 сентября, удовлетворив жалобу CBF. Из-за запрета игроки пропустят домашний матч седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против грозненского "Ахмата" (11 сентября), а также гостевую встречу первого тура группового этапа Лиги чемпионов с английским "Челси" (14 сентября).