Радукану и Фернандес встретятся в финале US Open

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу 18-летней Радукану, занимающей 150-е место рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). В финале британка встретится с 19-летней канадкой Лейлой Анни Фернандес (73-й номер мирового рейтинга). Матч пройдет 11 сентября и начнется в 23:00 мск.

На счету Радукану нет побед в турнирах под эгидой WTA. На US Open она выступает впервые. Первым турниром Большого шлема для нее был Уимблдон 2021 года, на котором она дошла до четвертого круга. Радукану стала первой теннисисткой в истории, дошедшей до финала турнира Большого шлема из квалификации.

Саккари 26 лет, она впервые дошла до полуфинал US Open и повторила свой лучший результат на турнирах Большого шлема. В 2021 году она также вышла в 1/2 финала Открытого чемпионата Франции (Roland Garros).

Фернандес впервые вышла в финал турнира Большого шлема. На ее счету один титул под эгидой WTA.

US Open является заключительным, четвертым в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на покрытии "хард" в Нью-Йорке и завершится 12 сентября. Общий призовой фонд 141-го розыгрыша составляет рекордные $57,5 млн. Победительницей прошлого турнира стала японка Наоми Осака, из россиянок US Open выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).