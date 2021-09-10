Олимпийская чемпионка Ласицкене завершит сезон 12 сентября турниром в Берлине

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене, выигравшая в среду финал Бриллиантовой лиги, завершит сезон 12 сентября на международном турнире в Берлине. Об этом ТАСС сообщила менеджер спортсменки Ольга Назарова.

8 сентября Ласицкене победила в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе с лучшим результатом сезона в мире - 2,05 метра.

"Мария выступит 12 сентября в Берлине. Этим стартом она завершит сезон", - сказала Назарова.

28-летняя Ласицкене занимает первое место в мировом рейтинге прыгуний в высоту (1 431 очко), потеснив бронзового призера Игр в Токио украинку Ярославу Магучих (1 427), третье место занимает вице-чемпионка последней Олимпиады Никола Макдермотт из Австралии (1 407). Россиянка с момента введения международной федерацией мирового рейтинга (с 1 января 2019 года, всего 140 недель) занимала первое место в своей дисциплине 136 раз, Магучих - четыре.

В августе Ласицкене стала олимпийской чемпионкой. Также в активе россиянки три победы на чемпионатах мира, что является рекордным результатом, две - на чемпионатах мира в помещении, золото и серебро чемпионатов Европы, пять побед в финале Бриллиантовой лиги.