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Летние олимпийские виды спорта

Олимпийская чемпионка Ласицкене завершит сезон 12 сентября турниром в Берлине

8 сентября российская прыгунья в высоту победила в финале Бриллиантовой лиги с лучшим результатом сезона в мире - 2,05 метра
Мария Ласицкене EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON
Описание
Мария Ласицкене
© EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене, выигравшая в среду финал Бриллиантовой лиги, завершит сезон 12 сентября на международном турнире в Берлине. Об этом ТАСС сообщила менеджер спортсменки Ольга Назарова.

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"Мария выступит 12 сентября в Берлине. Этим стартом она завершит сезон", - сказала Назарова.

28-летняя Ласицкене занимает первое место в мировом рейтинге прыгуний в высоту (1 431 очко), потеснив бронзового призера Игр в Токио украинку Ярославу Магучих (1 427), третье место занимает вице-чемпионка последней Олимпиады Никола Макдермотт из Австралии (1 407). Россиянка с момента введения международной федерацией мирового рейтинга (с 1 января 2019 года, всего 140 недель) занимала первое место в своей дисциплине 136 раз, Магучих - четыре.

В августе Ласицкене стала олимпийской чемпионкой. Также в активе россиянки три победы на чемпионатах мира, что является рекордным результатом, две - на чемпионатах мира в помещении, золото и серебро чемпионатов Европы, пять побед в финале Бриллиантовой лиги.

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Летние олимпийские виды спортаЛасицкене, Мария Александровна
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