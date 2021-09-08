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Летние олимпийские виды спорта

Ласицкене победила в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе

Олимпийская чемпионка взяла планку на высоте 2,05 м
Мария Ласицкене EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
Описание
Мария Ласицкене
© EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ТАСС, 8 сентября. Россиянка Мария Ласицкене заняла первое место в прыжках в высоту в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе.

Россиянка преодолела планку на высоте 2,05 м, установив лучший результат сезона в мире. Второй стала украинка Ярослава Магучих (2,03 м), третье место заняла австралийка Никола Макдермотт (2,01 м).

В августе Ласицкене стала олимпийской чемпионкой. Также в активе 28-летней россиянки три победы на чемпионатах мира, что является рекордным результатом, две - на чемпионатах мира в помещении, золото и серебро чемпионатов Европы. Ласицкене в пятый раз победила в финале Бриллиантовой лиги.

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Летние олимпийские виды спортаЛасицкене, Мария Александровна
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