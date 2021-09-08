Ласицкене победила в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе

ТАСС, 8 сентября. Россиянка Мария Ласицкене заняла первое место в прыжках в высоту в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе.

Россиянка преодолела планку на высоте 2,05 м, установив лучший результат сезона в мире. Второй стала украинка Ярослава Магучих (2,03 м), третье место заняла австралийка Никола Макдермотт (2,01 м).

В августе Ласицкене стала олимпийской чемпионкой. Также в активе 28-летней россиянки три победы на чемпионатах мира, что является рекордным результатом, две - на чемпионатах мира в помещении, золото и серебро чемпионатов Европы. Ласицкене в пятый раз победила в финале Бриллиантовой лиги.