Федерация велоспорта России предоставит все заявки на получение субсидий до 20 октября

МОСКВА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация велосипедного спорта России предоставит все заявки на получение от Минспорта субсидий до 20 октября. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор федерации Юрий Кучерявый.

Ранее правительство РФ по поручению президента страны Владимира Путина разработало новые правила предоставления средств из федерального бюджета спортивным федерациям, имеющим государственную аккредитацию, и общественным организациям, наделенным правами и обязанностями на развитие видов спорта.

"Мы проводили совещание с Минспортом, согласовывали каждую позицию, проводили совещание в правительстве под руководством Чернышенко, - сказал Кучерявый. - Что касается распределения субсидий до начала бюджетного года, то, действительно, это было ключевым вопросом. Да, в первое время мы столкнемся с трудностями, но это все поправимо, совместно с министерством мы проработаем все нюансы, но, в принципе, все согласовано".

"Размеры субсидий мы пока точно не знаем, сейчас идет планирование. До 20 октября мы должны сдать все наши заявки на получение субсидий. Речь идет о планировании подготовки, включая билеты, экипировку", - добавил он.