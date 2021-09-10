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Федерация велоспорта России предоставит все заявки на получение субсидий до 20 октября

Гендиректор организации Юрий Кучерявый отметил, что пока не знает размер субсидий

МОСКВА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация велосипедного спорта России предоставит все заявки на получение от Минспорта субсидий до 20 октября. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор федерации Юрий Кучерявый.

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"Мы проводили совещание с Минспортом, согласовывали каждую позицию, проводили совещание в правительстве под руководством Чернышенко, - сказал Кучерявый. - Что касается распределения субсидий до начала бюджетного года, то, действительно, это было ключевым вопросом. Да, в первое время мы столкнемся с трудностями, но это все поправимо, совместно с министерством мы проработаем все нюансы, но, в принципе, все согласовано".

"Размеры субсидий мы пока точно не знаем, сейчас идет планирование. До 20 октября мы должны сдать все наши заявки на получение субсидий. Речь идет о планировании подготовки, включая билеты, экипировку", - добавил он.

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