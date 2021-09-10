Терюшков: "Химки" положительно относятся к решению о конкурсе на реализацию телеправ

В четверг РПЛ сообщила, что проведет тендер на право показывать матчи чемпионата России. В заявлении говорилось, что большинством голосов члены правления приняли решение о проведении конкурса на реализацию прав для соблюдения принципов открытости выбора вещателя. Участники заседания выслушали доклад рабочей группы по реализации прав и рассмотрели предложение действующего вещателя - субхолдинга "Матч", который воспользовался преимущественным правом и предложил четырехлетний контракт с сезона-2022/23. Тендер будет проведен в срок до 11 октября.

"Мы позитивно к этому относимся, тоже поддерживали то, чтобы была конкурсная процедура, потому что, по нашим расчетам, любой клуб премьер-лиги получит увеличение денежных средств от лиги в кратное количество раз за счет того, что как раз стоимость контракта на показ вырастет, - сказал Терюшков. - Но есть еще и второй момент, насколько я знаю, есть несколько претендентов, которые будут участвовать в конкурсе: Okko, "Яндекс", компании, связанные с Mail, если я не ошибаюсь. Футбол все-таки является народной игрой, тут социальную составляющую не стоит забывать, потому что большинство наших болельщиков, в том числе более возрастные, смотрят футбол по привычным каналам вещания, по телевидению. И в этом конкурсе было бы неплохо какое-то обременение для тех, кто выиграет и заберет эти права, чтобы матчи появлялись на центральной сетке вещания, на центральных каналах".

"Вот это единственное, что лично меня беспокоит, чтобы футбол остался доступным и не полностью ушел в интернет. А так, конечно, позитивно относимся к тому, что будет конкурс, потому что кратно получим больше денег от вещания и от лиги за это. Давно ходили обсуждения относительно прав на телетрансляции, многие действительно высказывались за то, чтобы был конкурс, чтобы было повышение стоимости за права. Для многих клубов, я думаю, это существенное увеличение и пополнение в бюджете. Для таких клубов, как мы, это будет довольно ощутимый доход", - добавил Терюшков.

Контракт РПЛ с субхолдингом "Матч", входящим в холдинг "Газпром-медиа", действует с 2018 года и завершится по окончании нынешнего сезона. Лига получает 1,9 млрд рублей за сезон, из которых 200 млн рублей удерживаются за обслуживание системы видеоассистента рефери.