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Олимпиада-2022 в Пекине

Федерация хоккея Чехии планирует провести личные встречи с игроками перед Олимпиадой

Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, сборная Чехии сыграет в группе B вместе с командами России, Дании и Швейцарии
© EPA-EFE/TOMS KALNINS

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Федерация хоккея Чехии планирует провести очные встречи с игроками, которые выступают в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и Европе, перед Олимпийскими играми 2022 года, которые пройдут в Пекине. Об этом ТАСС сообщили в федерации.

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3 сентября было объявлено, что игроки НХЛ примут участие в Олимпиаде. Согласно договоренностям, достигнутым между Международной федерацией хоккея (IIHF) и НХЛ, национальным командам не разрешается проводить очные ознакомительные сборы перед турниром, но разрешено провести виртуальные встречи с игроками.

"Федерация хоккея Чехии не намерена проводить виртуальные встречи с игроками, участвующими в Олимпийских играх. Мы предпочитаем личный контакт со всеми игроками индивидуально. Мы планируем отправиться в НХЛ и встретиться там с игроками по отдельности, у нас там находится около 20 хоккеистов, так что это будет несложно. А также хотим провести встречи с несколькими игроками в Европе", - сказал собеседник ТАСС.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. Сборная Чехии сыграет в группе B вместе с командами России, Дании и Швейцарии.

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