Хоккей сильнейших возвращается. НХЛ отпустила игроков на Олимпиаду

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в шестой раз примут участие в Олимпиаде, им разрешили выступить на Играх в Пекине в феврале 2022 года. Международный олимпийский комитет (МОК) и Международная федерация хоккея (IIHF) сумели прийти к соглашению с заокеанской лигой.

Руководители клубов и НХЛ всегда заявляли, что терпят убытки в связи с приостановкой регулярного чемпионата, указывали также на травмы, которые хоккеисты получали во время Олимпиад. Компенсировать такие неудобства можно было только большими деньгами, а также перспективами продвижения продуктов лиги в тех регионах, где проводится Олимпиада. Ничего из этого НХЛ не добилась перед Пхёнчханом: в середине марта 2017 года комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил об отказе участвовать в Играх в Южной Корее.

МОК и IIHF тогда отказались полностью компенсировать участие игроков НХЛ в Олимпиаде, в том числе их перелеты и страхование. И даже пригрозили: не поедете сейчас, не пустим на Игры в Китае, чей рынок очевидно более притягателен для НХЛ, чем южнокорейский. Руководитель лиги и владельцы клубов тогда не пошли на уступки. Еще в мае 2016 года Беттмэн говорил о том, что вопрос участия на Олимпиаде стоит "очень много миллионов долларов". Еще одной трудностью при переговорах стало желание лиги получить от МОК часть медийных прав, что могло воплотиться в показ повторов матчей Олимпиады на ресурсах НХЛ.

Желание самих игроков отправиться в Пхёнчхан и даже резкое заявление Александра Овечкина, что он поедет на Игры независимо от решения НХЛ, ничего изменить не смогли.

Уже после Олимпиады Беттмэн заявил, что не жалеет о принятом решении, и даже предложил перенести хоккейный турнир в программу летней Олимпиады, чтобы не приходилось останавливать регулярный чемпионат НХЛ.

Кубок мира заменой Олимпиаде не стал

Значимым шагом к участию в Олимпиаде стало подписание в июле 2020 года нового коллективного соглашения между лигой и профсоюзом - важнейшего документа, отсутствие которого приводило к локауту в НХЛ. Участие хоккеистов в Играх 2022 и 2026 годов было прописано в соглашении, однако без гарантий.