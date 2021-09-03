Хоккей сильнейших возвращается. НХЛ отпустила игроков на Олимпиаду

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в шестой раз примут участие в Олимпиаде, им разрешили выступить на Играх в Пекине в феврале 2022 года. Международный олимпийский комитет (МОК) и Международная федерация хоккея (IIHF) сумели прийти к соглашению с заокеанской лигой.
Руководители клубов и НХЛ всегда заявляли, что терпят убытки в связи с приостановкой регулярного чемпионата, указывали также на травмы, которые хоккеисты получали во время Олимпиад. Компенсировать такие неудобства можно было только большими деньгами, а также перспективами продвижения продуктов лиги в тех регионах, где проводится Олимпиада. Ничего из этого НХЛ не добилась перед Пхёнчханом: в середине марта 2017 года комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил об отказе участвовать в Играх в Южной Корее.
МОК и IIHF тогда отказались полностью компенсировать участие игроков НХЛ в Олимпиаде, в том числе их перелеты и страхование. И даже пригрозили: не поедете сейчас, не пустим на Игры в Китае, чей рынок очевидно более притягателен для НХЛ, чем южнокорейский. Руководитель лиги и владельцы клубов тогда не пошли на уступки. Еще в мае 2016 года Беттмэн говорил о том, что вопрос участия на Олимпиаде стоит "очень много миллионов долларов". Еще одной трудностью при переговорах стало желание лиги получить от МОК часть медийных прав, что могло воплотиться в показ повторов матчей Олимпиады на ресурсах НХЛ.
Желание самих игроков отправиться в Пхёнчхан и даже резкое заявление Александра Овечкина, что он поедет на Игры независимо от решения НХЛ, ничего изменить не смогли.
Уже после Олимпиады Беттмэн заявил, что не жалеет о принятом решении, и даже предложил перенести хоккейный турнир в программу летней Олимпиады, чтобы не приходилось останавливать регулярный чемпионат НХЛ.
Кубок мира заменой Олимпиаде не стал
Значимым шагом к участию в Олимпиаде стало подписание в июле 2020 года нового коллективного соглашения между лигой и профсоюзом - важнейшего документа, отсутствие которого приводило к локауту в НХЛ. Участие хоккеистов в Играх 2022 и 2026 годов было прописано в соглашении, однако без гарантий.
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Чуть позже НХЛ еще приблизилась к Пекину. В опубликованном календаре чемпионата был предусмотрен перерыв с 5 по 22 февраля, который приходится как раз на Олимпиаду. После этого не хватало только официального объявления, которое и случилось 3 сентября. Стоит упомянуть еще одну дату - 10 января. Это день, до которого НХЛ может передумать и не отпустить игроков на Игры из-за эпидемиологической ситуации.
В последний раз турнир национальных сборных с участием всех сильнейших состоялся в 2016 году. НХЛ провела Кубок мира в канадском Торонто. После Олимпиады-2018 стало казаться, что Кубок мира станет своеобразной заменой олимпийскому турниру. Однако ожидания в плане доходов от него себя не оправдали, о проведении нового турнира ничего не слышно. Плюс соревнования организовывали, когда игроки только готовятся к сезону, не находятся в идеальной форме.
Хоккей сильнейших возвращается и вновь, как в Нагано, Солт-Лейк-Сити, Турине, Ванкувере и Сочи, станет украшением Олимпиады. А та страна, чья сборная выиграет мужской хоккейный турнир, будет считать себя победителем всех Игр.