Гарт: российские саночники готовы тренироваться дома, если будут построены новые трассы

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт считает, что при наличии в стране достаточного количества современных трасс отечественные спортсмены могли бы полноценно готовиться к сезону, не выезжая за рубеж. Об этом Гарт сообщила ТАСС.

Министр спорта РФ Олег Матыцин в пятницу на заседании Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта предложил реализовать программу развития федеральных учебно-тренировочных баз по всем олимпийским летним и зимним видам спорта, которая позволит обеспечить условия для круглогодичной подготовки спортсменов сборных команд исключительно на территории России.

"Я полностью поддерживаю Олега Васильевича Матыцина, - заметила Гарт. - Если бы у наших саночников была возможность тренироваться в России на различных трассах, то мы обязательно бы это делали. Нам очень важно, чтобы кроме трассы в Сочи мы могли бы использовать трассу в том же подмосковном Парамонове. Мы очень заинтересованы в том, чтобы был реализован проект строительства трассы в Пермском крае".

Первая в России современная санно-бобслейная трасса была открыта в Парамонове в марте 2008 года. Спустя полтора года она получила от Международной федерации санного спорта сертификат на проведение соревнований любого уровня на протяжении 10 лет, в марте 2010-го трасса успешно прошла гомологацию Международной федерации бобслея и скелетона (для бобов-двоек и скелетона). В феврале 2012 года в "Парамоново" успешно прошел чемпионат Европы по санному спорту. Перед началом сезона-2013/14 трасса была закрыта под предлогом грядущей реконструкции, которая до сих пор так и не началась.

"Практически все имеющиеся на сегодняшний день санные трассы морально устарели. Речь идет о том же Чусовом, Братске, Красноярске - наших главных региональных центрах развития санного спорта. Там есть спортивные школы с большим количеством занимающихся детей, есть тренеры, есть внимание региональных властей. Но нет соответствующих сегодняшнему дню трасс, строительство которых, к сожалению, регионы в силу ограниченности своих бюджетов не могут реализовать в одиночку", - подчеркнула собеседница ТАСС.

В Германии четыре трассы, в России - одна

Глава федерации напомнила, что у немцев, которые являются основными конкурентами россиян в санном спорте, бобслее и скелетоне, имеются в наличии четыре современные трассы, на которых спортсмены Германии имеют возможность полноценно готовиться к сезону, не выезжая за рубеж.

"Если строительство новых трасс получит поддержку на федеральном уровне, то для российского санного спорта это было бы очень здорово. Тем более что в последние годы мы регулярно завоевываем золотые медали на чемпионатах мира и Европы", - заметила Гарт.

"Географические размеры нашей страны значительно превосходят Германию, и расстояния между регионами, где развивают санный спорт, колоссальные. От Братска и Перми до Сочи с единственной в России трассой тысячи километров", - подчеркнула собеседница ТАСС, обосновывая необходимость строительства новых трасс в удаленных от Юга России регионах Урала и Восточной Сибири.