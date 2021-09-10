Матыцин: подготовка российских спортсменов за рубежом финансово обременительна

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Подготовка российских спортсменов к главным международным соревнованиям, в том числе Олимпийским играм, финансово обременительна и содержит риски. Об этом на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта заявил министр спорта Олег Матыцин.

Российские спортсмены на Олимпийских играх в Токио завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали и заняли пятое место в медальном зачете.

"Владимир Владимирович, хотели бы попросить вашей поддержки. Речь идет о программе развития учебно-тренировочных баз, которые позволят обеспечить подготовку команд исключительно на территории России. Подготовка за рубежом финансово обременительна и содержит риски при питании и подготовке спортсменов. Федеральные округа в состоянии обеспечить круглогодичную подготовку сборных", - отметил Матыцин.

Российские спортсмены на Олимпиаде в Токио завоевали больше золотых медалей, чем на предыдущих Играх, которые прошли в 2016 году в Рио-де-Жанейро. Тогда сборная России завоевала 19 золотых медалей и стала четвертой в общем зачете, на Олимпиаде в Лондоне россияне завоевали 20 золотых наград. В Токио российская команда превзошла результаты Олимпиад 2012 и 2016 годов по общему числу медалей. В Рио-де-Жанейро россияне завоевали 56 наград, в Лондоне - 68. Олимпийские игры в Токио прошли с 23 июля по 8 августа. Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.