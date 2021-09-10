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Летние неолимпийские виды спорта

Зрители смогут бесплатно посетить финал по аквабайку и ночное фристайл-шоу в Москве

В субботу на Гребном канале в Крылатском завершится чемпионат России по аквабайку
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Чемпионат России по аквабайку завершится ночным фристайл-шоу, вход для зрителей в субботу на Гребной канал в Крылатском будет свободный. Об этом ТАСС рассказал первый вице-президент Федерации водно-моторного спорта России (ФВМСР) Андрей Краснов.

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Второй этап чемпионата России по аквабайку, мотосерфу и гидрофлайту стартовал на Гребном канале в Крылатском в Москве.

"Зрители смогут бесплатно посетить финал чемпионата России в заключительный день, - сказал Краснов. - Завтра нас ждут слалом, мотосерф, гидрофлайт и финал в аквабайк-фристайле. Самый интересный и зрелищный день".

"Соревновательный день завершится ночным фристайл-шоу, которое запущено в 2015 году Михаилом Ершовым (президент ФВМСР - прим. ТАСС) и мной. За эти годы выступали во Владивостоке, Геленджике, Казани, Тверской области. На этот раз мы скрестим несколько дисциплин, и в шоу впервые будут участвовать дети", - добавил Краснов.

Первый этап чемпионата России прошел в конце августа в акватории Верхней Волги на базе ивент-отеля "Конаково Ривер Клаб". Победителем в аквабайке стал Сергей Чемезов, второе место занял Арсений Матанцев, третье - Ершов.

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