Федоров: нападающий ЦСКА Гуськов в 20 лет показывает достаточно зрелый хоккей

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Главный тренер московского ЦСКА Сергей Федоров считает, что 20-летний нападающий Матвей Гуськов показывает достаточно зрелый хоккей для своего возраста, но пока не готов сказать, сможет ли он сохранить место в основном составе команды после возвращения травмированного Михаила Григоренко. Об этом главный тренер ЦСКА рассказал журналистам.

В пятницу ЦСКА на своей площадке победил ярославский "Локомотив" со счетом 3:1. Гуськов отметился заброшенной шайбой, 20-летний нападающий забил во втором матче подряд. Григоренко из-за травмы пропустил вторую встречу кряду.

"Сможет ли Гуськов сохранить место в составе после возвращения Григоренко? Думаю, будем исходить из реальной ситуации, работать по факту. Ждем Михаила как только, так сразу, можно сказать. В данный момент Матвей показывает достаточно зрелый хоккей, я ему желаю продолжать прогрессировать и получать тот опыт, который дорогого стоит", - сказал Федоров.

Сам Гуськов считает, что каждый матч в основном составе ЦСКА - хороший шанс показать себя и помочь команде. "Если мне дают шанс, то надо его использовать, выкладываться по полной в каждом матче, в каждой смене, поэтому каждая игра для меня - это шанс зацепиться за состав, показать себя, помочь команде выиграть. И я очень рад, что ЦСКА побеждает и набирает по два очка", - сказал хоккеист.

"Конечно, эмоции положительные, когда побеждаешь, всегда хочешь продолжать делать это, играть на той же ноте. Мы должны концентрироваться и выходить на каждый матч, как на новый, несмотря на какие-то победные или проигрышные серии. Всегда нужно настраиваться на соперника и выходить побеждать", - добавил Гуськов.

Подопечные Сергея Федорова одержали четвертую победу подряд и располагаются на первой строчке турнирной таблицы Западной конференции, набрав восемь очков в пяти матчах. В следующем матче ЦСКА 14 сентября дома сыграет с "Барысом" из Нур-Султана.