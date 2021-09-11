Теннисист Медведев заявил, что мог бы лучше сыграть в полуфинале US Open

В ночь на субботу Медведев обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в полуфинале US Open. Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:5, 6:2 в пользу 25-летнего россиянина. Во втором сете Медведев проигрывал со счетом 2:5.

"Это был немного странный матч, особенно во втором сете, - сказал Медведев. - Я думаю, что все чувствовали, что этот сет закончится иначе, и тогда бы никто не знал, каким бы был исход матча. При счете 4:5 я знал, что это важный момент в матче, когда мне нужно сделать все, что в моих силах, потому что я мог сломить Оже-Альяссима морально, именно это и произошло. Сегодня был мой не самый лучший матч, но я действительно счастлив оказаться в финале".

В финале российский теннисист сыграет с победителем матча между первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и представителем Германии Александром Зверевым (четвертое место в рейтинге).

Медведеву 25 лет, он занимает второе место в рейтинге АТР. На счету российского спортсмена 12 титулов под эгидой организации. Его высшим достижением на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытых чемпионатов США (2019) и Австралии (2021). В прошлом году он дошел до полуфинала US Open. В финале турнира 2019 года россиянин уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

Оже-Альяссиму 21 год, он располагается на 15-й строчке мирового рейтинга. Выход в полуфинал US Open является его лучшим результатом на турнирах Большого шлема. В первом круге турнира канадец обыграл россиянина Евгения Донского (7:6 (7:0), 3:6, 7:6 (7:1), 7:6 (10:8).

US Open является заключительным, четвертым в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на покрытии "хард" в Нью-Йорке и завершится 12 сентября. Общий призовой фонд 141-го розыгрыша составляет рекордные $57,5 млн. В 2020 году победителем стал австриец Доминик Тим. Из россиян турнир выигрывал Марат Сафин (2000).