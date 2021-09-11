Футболисты Малком и Клаудиньо смогут сыграть в ближайших матчах "Зенита"

ТАСС, 11 сентября. Бразильские полузащитники петербургского "Зенита" Малком и Клаудиньо смогут сыграть за команду в матче седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским "Ахматом" и встрече группового этапа Лиги чемпионов с лондонским "Челси". Об этом сообщает пресс-служба "Зенита".

В среду Международная федерация футбола (ФИФА) запретила бразильским полузащитникам Малкому и Клаудиньо выступать за "Зенит" до 14 сентября, удовлетворив жалобу Бразильской конфедерации футбола на решение клуба вернуть игроков из национальной команды. Малком и Клаудиньо должны были пропустить два ближайших матча. Встреча с "Ахматом" состоится в субботу в Санкт-Петербурге и начнется в 16:30 мск. Игра с "Челси" запланирована на 14 сентября в Лондоне.

"Футбольный клуб "Зенит" благодарит РФС (Российский футбольный союз - прим. ТАСС), УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций - прим. ТАСС) и ФИФА за содействие, а также Бразильскую конфедерацию футбола за готовность пойти навстречу и принять взвешенное решение", - говорится в заявлении пресс-службы "Зенита".

Клаудиньо 24 года, он подписал пятилетний контракт с "Зенитом" 13 августа. С сентября 2019 года он выступал за бразильский "Брагантино", за это время провел в составе команды 126 матчей, в которых забил 32 гола и отдал 25 результативных передач. Малкому 24 года, он выступает за "Зенит" с 2019 года. В составе сине-бело-голубых бразилец дважды выиграл чемпионат России, один раз - кубок страны и два раза - суперкубок.