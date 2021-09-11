Фигурист Даниелян рассказал подробности восстановления после тяжелой травмы

ЧЕЛЯБИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата Европы 2020 года по фигурному катанию Артур Даниелян только весной приступил к исполнению сложных элементов, он до сих пор ощущает болевые ощущения после серьезной травмы ноги. Об этом он рассказал в субботу журналистам после исполнения короткой программы на контрольных прокатах сборной страны в Челябинске.

Даниелян по причине травмы ноги был вынужден пропустить прошлый сезон, ему потребовалась операция.

"До Нового года весь этап - боль, снятие с соревнований, операция. С конца декабря вышел на лед, начал мельчайшими шажочками идти к восстановлению формы. Только к марту-апрелю начал выполнять сложные элементы, и пошла работа в полную силу", - сказал Даниелян.

"Самочувствие неплохое, с переменным успехом, работа идет. Еще нужно время, чтобы вывести на нужный уровень. Иногда есть моменты, когда травма беспокоит. Больно, но боль уже мой друг. Однако это уже пройденный этап, стараюсь игнорировать неудобные моменты. Я привык, это уже часть меня", - добавил он.

17-летний фигурист отметил, что очень волновался перед прокатом в Челябинске, который стал для него первым публичным выступлением после травмы. "Со вчерашнего дня весь спектр эмоций собрать успел. Сегодня уже было не столько волнение, сколько желание все это вспомнить. Столько времени пытался вспомнить, как это - выступать. Сегодня были мурашки, это мне понравилось. Кроме самого проката", - сказал он.