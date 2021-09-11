Станислава Позднякова переизбрали на пост президента Европейской конфедерации фехтования

СОЧИ, 11 сентября. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР), четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях Станислав Поздняков переизбран на пост президента Европейской конфедерации фехтования (EFC). Выборы состоялись на ежегодном конгрессе конфедерации в Сочи.

Поздняков возглавляет EFC с 2016 года. Выборы руководства организации проходят один раз в четыре года и должны были состояться в сентябре 2020 года, но в связи с пандемией коронавируса выборное заседание конгресса перенесли на год. До этого времени Поздняков продолжал оставаться руководителем EFC.