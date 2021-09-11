{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Станислава Позднякова переизбрали на пост президента Европейской конфедерации фехтования

Четырехкратный олимпийский чемпион возглавляет организацию с 2016 года
Президент Европейской конфедерации фехтования Станислав Поздняков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Европейской конфедерации фехтования Станислав Поздняков
© Сергей Бобылев/ТАСС

СОЧИ, 11 сентября. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР), четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях Станислав Поздняков переизбран на пост президента Европейской конфедерации фехтования (EFC). Выборы состоялись на ежегодном конгрессе конфедерации в Сочи.

Поздняков возглавляет EFC с 2016 года. Выборы руководства организации проходят один раз в четыре года и должны были состояться в сентябре 2020 года, но в связи с пандемией коронавируса выборное заседание конгресса перенесли на год. До этого времени Поздняков продолжал оставаться руководителем EFC.

Теги
Поздняков, Станислав АлексеевичЛетние олимпийские виды спорта
Фигурное катание
Фигурист Даниелян рассказал подробности восстановления после тяжелой травмы
Серебряный призер чемпионата Европы 2020 года пропустил прошлый сезон
Читать полностью