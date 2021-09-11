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Фигурист Коляда рассказал об отношении к прививкам от коронавируса

Россиянин отметил, что самостоятельно принял решение вакцинироваться

ЧЕЛЯБИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Олимпийский призер и призер чемпионатов мира и Европы Михаил Коляда решил привиться от коронавируса по своей инициативе, при этом он понимает тех, кто отказывается вакцинироваться. Об этом он рассказал журналистам в субботу после исполнения короткой программы на контрольных прокатах сборной страны в Челябинске.

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"Как самочувствие? Нормальное, доехал же. Это было мое решение", - сказал Коляда про решение привиться от ковида.

"Я понимаю обе стороны - и тех, кто привился, и тех, кто не привился. За я или против? Разговор может надолго затянуться, это зависит от многих факторов", - добавил он.

В качестве музыки для короткой программы фигурист вместе с тренером Алексеем Мишиным выбрал "Памяти Карузо" в исполнении Лучано Паваротти, хотя изначально они думали о теме из "Щелкунчика". "Алексею Николаевичу что-то не понравилось, он сказал, что будем менять. Я согласился - основываюсь на своем мнении и на мнении тренера", - рассказал он.

Новый сезон у фигуристов является олимпийским, Игры пройдут в феврале в Пекине. "Начинать сезон всегда волнительно и приятно. Пока не думаю о том, что он олимпийский", - заметил фигурист.

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