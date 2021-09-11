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Фигурное катание

Фигурист Игнатов в олимпийском сезоне будет кататься под Первый концерт Чайковского

Фрагмент из произведения будет исполняться вместо российского гимна на Олимпийских играх в Пекине, которые пройдут в феврале
Макар Игнатов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Макар Игнатов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Российский фигурист Макар Игнатов в качестве музыкального сопровождения произвольной программы на предстоящий сезон выбрал Первый концерт Петра Чайковского. Об этом он рассказал журналистам в субботу после исполнения короткой программы на контрольных прокатах сборной страны в Челябинске.

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Фрагмент из Первого концерта Чайковского будет исполняться вместо российского гимна на Олимпийских играх в Пекине, которые пройдут в феврале.

"Мы очень долго выбирали, очень долго не могли найти музыку: то мне не нравится, то хореографам, не могли найти что-то одно. В итоге вроде даже я предложил Первый концерт Чайковского. Думаю, в олимпийский год это хороший знак", - сказал Игнатов.

Игнатову 21 год, в прошлом сезоне он занял второе место на чемпионате России.

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