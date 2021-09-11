Алиев объяснил причину пропуска турнира по фигурному катанию Nebelhorn Trophy

ЧЕЛЯБИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Чемпион Европы 2020 года по фигурному катанию Дмитрий Алиев пропустит турнир Nebelhorn Trophy, чтобы пройти медицинское обследование. Об этом он рассказал журналистам в субботу после исполнения короткой программы на контрольных прокатах сборной страны в Челябинске.

Nebelhorn Trophy пройдет с 22 по 25 сентября в Германии, там российские фигуристы могут расширить олимпийскую квоту в мужском одиночном катании до трех человек. Игры пройдут в феврале в Пекине.

"Я не отказывался от участия, есть обстоятельства, - сказал Алиев о причине пропуска турнира. - Просто не стану их озвучивать, потому что они не стали причиной снятия с контрольных прокатов. Когда у спортсменов есть такие ситуации, должны быть замены. И если кто-то сейчас лучше готов, это во благо стране. Это же речь о путевке, о квоте".

"У меня с подготовкой все более-менее в порядке. Были другие причины. И будут причины, чтобы сняться с этого турнира. Скажу так - есть моменты, которые нужно решить по здоровью, перестраховаться перед очень важным сезоном. Некое ТО. Проблем никаких нет, но ТО нужно сделать, вроде профилактики", - пояснил он.

При этом фигурист отметил, что перед участием в этапах Гран-при он хотел бы выступить на двух турнирах. "Перед основными соревнованиями нужно почувствовать этот эмоциональный настрой. Это можно сделать на разных турнирах, просто плюс челленджеров в том, что они дают очки в таблице ISU [Международного союза конькобежцев], это важно перед турнирами", - пояснил он.

Алиев также рассказал, что тему короткой программы он заимствовал у олимпийских чемпионов в танцах на льду из Канады Скотта Моира и Тессы Вертью. "Есть звезда, я воображаю ее - это мечта. Как у любого человека, который проходит жизненный путь, всегда есть цель. Я уверен, у каждого есть цели и мечты. Эта звезда в программе - некий мой путь за ней, я беру ее в руки, разглядываю. Эта мечта имеет силу - то она меня тянет за собой, не улетает от меня. Это можно ассоциировать с простой человеческой жизнью", - рассказал он.