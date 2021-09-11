В РПЛ высказались о ситуации с Мирзовым перед матчем "Спартак" - "Химки"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Контракт между полузащитником Резиуаном Мирзовым и футбольным клубом "Химки" не предусматривает запрета на участие в матчах против московского "Спартака", Российской премьер-лиге (РПЛ) неизвестны причины, по которым игрок, возможно, не сыграет в предстоящей игре. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе РПЛ.

В "Спартаке" заявили, что договор не запрещает Мирзову сыграть против клуба за "Химки"

Матч седьмого тура Тинькофф-РПЛ "Спартак" - "Химки" состоится 11 сентября в Москве на "Открытие Банк Арене". Начало игры - в 19:00 мск. 7 сентября подмосковный клуб арендовал у красно-белых полузащитника Резиуана Мирзова до конца сезона-2021/22. Летом 2020 года на общем собрании РПЛ клубы проголосовали за то, чтобы исключить практику дополнительных трансферных выплат и ограничений на участие арендованного игрока в матче против клуба, который владеет на него правами.

"Резиуан Мирзов заявлен за новый клуб в соответствии с регламентом Тинькофф-РПЛ. В контракте игрока нет запрета на участие в матчах против "Спартака". РПЛ неизвестны причины возможного неучастия игрока в матче. Заявку на игру и стартовый состав определяет тренерский штаб команды", - сообщили в пресс-службе РПЛ.

"Спартак" после шести туров занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков. "Химки" с шестью очками располагаются на 12-й позиции.