В "Спартаке" заявили, что договор не запрещает Мирзову сыграть против клуба за "Химки"

Матч седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" - "Химки" состоится 11 сентября в Москве на "Открытие Банк Арене". Начало игры - в 19:00 мск. 7 сентября подмосковный клуб арендовал у красно-белых Мирзова до конца сезона-2021/22. Летом 2020 года на общем собрании РПЛ клубы проголосовали за то, чтобы исключить практику дополнительных трансферных выплат и ограничений на участие арендованного игрока в матче против клуба, который владеет на него правами.

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Условия договора аренды полузащитника московского "Спартака" Резиуана Мирзова, заключенного между красно-белыми и подмосковными "Химки", не предусматривают пункта, согласно которому игрок не может сыграть против клуба, которому принадлежат на него права. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов.

"Нельзя запретить арендованному игроку выйти в матче против бывшей команды - в договоре никто этого и не запрещает. Но и обязать игрока сыграть тоже никто не может. Все остальное - спекуляции, выглядит как давление на "Химки", которые, конечно, сами разберутся, кого выпускать на поле", - сказал Зеленов.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков в беседе с корреспондентом ТАСС рассказал, что игрок находится не в оптимальной физической форме. "Мирзов достаточно давно не играл в основе. Сейчас просто на 100%, наверное, не готов, поэтому тренер пока что оставляет его вне заявки. А на следующую игру он 100% будет в заявке", - сказал собеседник агентства.

"Со "Спартаком" он не сыграет. Нужно время на подготовку, на вхождение в тот ритм, в котором привык играть. Конечно, в клубе рассчитывают на игрока, мы и до этого вели переговоры, нацелены были на Резиуана", - добавил Терюшков.

Мирзов перешел в "Спартак" из "Ростова" в 2019 году, в сезоне-2020/21 он выступал за "Химки" на правах аренды. В составе подмосковной команды полузащитник сыграл 20 матчей, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. В текущем сезоне Мирзов провел за "Спартак" шесть матчей и не отметился голевыми действиями.

"Спартак" после шести туров занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков. "Химки" с шестью очками располагаются на 12-й позиции.