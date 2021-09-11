Фигуристка Мишина объяснила выбор платья для программы в цветах российского флага

ЧЕЛЯБИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в паре с Александром Галлямовым, не стремилась к тому, чтобы ее платье для короткой программы на новый сезон ассоциировалось с российским флагом. Об этом чемпионка мира рассказала журналистам в субботу после исполнения программы на контрольных прокатах сборной страны в Челябинске.

"В прошлом году костюмы были в стиле модерн, в этом мы хотели сделать их более классическими - классическую Эсмеральду, - сказала Мишина. - Он напоминает флаг России? Такой задумки не было, но если кому-то так кажется, то это здорово. Но вообще у нас не красный и синий, а розовый и фиолетовый".

Российские спортсмены на Олимпийских играх и чемпионатах мира до конца 2022 года не могут выступать с государственными символами по причине санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA). "На международных стартах мы будем без флага, а тут все будут понимать, что мы из России, - заметил Галлямов. - Но специально к этому мы не стремились".

Дуэт остался доволен своим первым публичным выступлением в новом сезоне. "Хорошее начало сезона, - сказал Галлямов. - Мы рады выступить, начало сезону положено. Будем дальше работать над нашей обновленной программой. Может недочеты были, но это мы с тренером разберем. Но главное для нас было - понравиться болельщикам, и, наверное, мы справились".

Предстоящий сезон у фигуристов будет олимпийским, Игры пройдут в феврале в Пекине.