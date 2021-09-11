Фигуристы Тарасова и Морозов объяснили, почему поменяли короткую программу на новый сезон

ЧЕЛЯБИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Призеры Олимпийских игр и чемпионатов мира по фигурному катанию Евгения Тарасова и Владимир Морозов поменяли короткую программу на новый сезон после того, как ознакомились с отзывами на предыдущую ее версию. Об этом чемпионы Европы рассказали журналистам в субботу после исполнения программы на контрольных прокатах сборной страны в Челябинске.

В августе на турнире Cranberry Cup в США Тарасова и Морозов исполнили короткую программу под композицию Клода Дебюсси "Лунный свет". Новая программа поставлена под музыку из фильма "Мы. Верим в любовь".

"Мы успели выступить на соревнованиях с предыдущей программой, получили отзывы, почитали комментарии - мнения разделились. Пришли к выводу, что хотим поменять музыку", - сказала Тарасова.

"Концепция программы - образ Пигмалиона и Галатеи, - отметил Морозов. - В начале программы она абсолютно неподвижна, но потом она оживает. Это - история любви, но в конце она все равно становится статуей. Для меня, для Пигмалиона, - это некий сон".

Образ и программу придумал Даниил Глейхенгауз, который работает в группе тренера Этери Тутберидзе. "Мы очень рады, что у нас получилось стать членами группы Этери Георгиевны, - сказал Морозов. - Огромная благодарность, что дали шанс, что у нас есть свой лед, что мы обрели свой дом. Для нас это много значит - у нас большая сплоченная команда".

Пара отметила, что пока не решила, будет ли предстоящий сезон последним в их карьере. "Надо закончить этот сезон, а в дальнейших планах будем отталкиваться от окончания этого, не будем бежать впереди паровоза. Есть серьезные задачи, надо хорошо работать", - сказал Морозов.