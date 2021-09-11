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Футбол в России

Футболист "Ахмата" Бериша пропустит до восьми недель из-за травмы плеча

Полузащитник отправился на обследование в одну из зарубежных клиник
Бернард Бериша Елена Афонина/ТАСС
Описание
Бернард Бериша
© Елена Афонина/ТАСС

ТАСС, 11 сентября. Полузащитник грозненского футбольного клуба "Ахмат" Бернард Бериша пропустит от шести до восьми недель из-за повреждения плечевого сустава. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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"Бериша из-за повреждения плечевого сустава пропустит от шести до восьми недель. Он отправился на обследование в одну из зарубежных клиник. В ближайшие дни врачи вынесут решение: понадобится ли хирургическое вмешательство или будет назначено лечение и реабилитация без операции", - говорится в сообщении.

Берише 29 лет, он выступает за "Ахмат" с 2016 года, в составе которого провел 114 матчей, забил 15 голов и отдал 13 результативных передач.

В субботу клуб из Грозного на выезде сыграет с петербургским "Зенитом", начало матча - в 16:30 мск. "Ахмат" располагается на восьмой строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 9 очков в шести играх.

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