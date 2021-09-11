"Спартак" победил "Барыс" в матче Континентальной хоккейной лиги

ТАСС, 11 сентября. Московский "Спартак" в гостях победил казахстанский "Барыс" из Нур-Султана со счетом 4:1 в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 3 307 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Александр Никишин (16-я минута), Александр Хохлачев (32), Андрей Локитонов (35) и Эмиль Петтерссон (55). У "Барыса" отличился Аркадий Шестаков (33). Нападающий красно-белых Петтерссон набирает очки в четырех матчах подряд, в его активе за этот отрезок четыре гола и одна результативная передача.

На данный момент "Спартак", на счету которого восемь очков, возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. "Барыс" с двумя очками занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

В следующем матче "Спартак" 14 сентября примет петербургский СКА. "Барыс" в этот же день в гостях сыграет с московским ЦСКА. Обе встречи начнутся в 19:30 мск.