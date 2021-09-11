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Футбол в России

Смолов: было тяжело играть с "Крыльями Советов" после выступления за сборную России

В субботу "Локомотив" победил самарский клуб со счетом 2:0

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Нападающему московского футбольного клуба "Локомотив" Федору Смолову было тяжело играть в матче Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских "Крыльев Советов" после выступления за сборную России. Об этом он рассказал журналистам.

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В субботу "Локомотив" на своем поле обыграл "Крылья Советов" со счетом 2:0 в матче седьмого тура РПЛ. Ранее в сентябре сборная России сыграла вничью с хорватами (0:0) и победила команды Кипра (2:0) и Мальты (2:0). Смолов сыграл против киприотов и мальтийцев, на его счету один гол и две результативные передачи.

"После выступления за сборную было тяжело. Особенно в первом тайме", - сказал Смолов.

"Локомотив" поднялся на первую строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 15 очков в семи играх. "Крылья Советов" занимают 11-е место с 7 очками в активе.

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