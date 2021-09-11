Вратарь "Крыльев Советов" заявил, что спокойно относится к оскорблениям со стороны фанатов

МОСКВА, 11 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Голкипер футбольного клуба "Крылья Советов" Иван Ломаев нормально отнесся к тому, что болельщики "Локомотива" оскорбляли его по ходу матча. Об этом он рассказал ТАСС.

"Локомотив" обыграл "Крылья Советов" со счетом 2:0 в седьмом туре Тинькофф - Российской премьер-лиги. В течение игры активные болельщики хозяев, находившиеся за воротами, выкрикивали нецензурные речевки в адрес Ломаева.

"На это, конечно, невозможно не обратить внимания - пусть фанаты кричат, что хотят, а мое дело играть. Это продолжение истории с финала Кубка России: когда мы забили гол, я эмоционально отреагировал в сторону их трибуны, потому что до этого оттуда кричали нелицеприятные вещи в сторону нашей команды, - сказал Ломаев. - Я нормально к этому отношусь: это футбол, и фанаты от этого получают удовольствие".

Вратарь отметил, что соперник давал "Крыльям Советов" играть. "Обе команды старались показать хороший футбол. У "Локомотива" это получилось больше - они реализовали свои моменты, а мы нет. Они наказали нас за наши ошибки: Камано вышел и показал свое мастерство", - сказал он.

"Тренер нам сказал прибавлять в единоборствах, потому что нам забили после проигранных нами единоборств. Моменты мы сами создавали, играли неплохо. Идем дальше, надеюсь, в следующей игре наберем три очка", - добавил он.

В следующем туре самарцы примут "Ростов" 18 сентября.