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Фигурное катание

Косторная планирует на соревнованиях исполнять по три тройных акселя

В произвольной программе на контрольных прокатах фигуристка в воскресенье выполнит один аксель
Алена Косторная Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Алена Косторная
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Чемпионка Европы 2020 года фигуристка Алена Косторная планирует во время соревнований исполнять по три акселя. Об этом она рассказала журналистам в субботу после исполнения короткой программы на контрольных прокатах сборной страны в Челябинске.

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Во время проката Косторная исполнила один тройной аксель, при выезде она допустила ошибку.

"Сейчас во время проката он не получился, но я не особо расстраиваюсь - впервые на прокатах я выхожу с практически максимальным контентом, и знаю, над чем нужно работать", - сказала Косторная.

"Сейчас с тренерами мы решили, что будем идти к трем тройным акселям в двух программах, но завтра в произвольной на 90% будет только один. Сейчас упор делаем на то, чтобы показать программы, чтобы судьи могли оценить, посмотреть, указать на недоработки", - добавила она.

Для короткой программы фигуристка выбрала блюз. "У меня не было музыки, я не знала, какую я хочу. А когда слушаешь много вариантов, в конце начинает надоедать. Этот блюз мне дала послушать Диана Дэвис, и мы сошлись во мнении, что он подходит - это просто бомба, вау, супер. И когда я слышала его, когда начали ставить, убедилась, что это именно то, что я очень давно хотела", - рассказала Косторная.

Фигуристка в прошлом сезоне вернулась в группу Этери Тутберидзе после непродолжительного опыта сотрудничества с Евгением Плющенко.

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