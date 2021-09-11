Фигуристка Усачева рассказала, что после травмы восстанавливает тройной аксель

ЧЕЛЯБИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Российская фигуристка Дарья Усачева работает над восстановлением тройного акселя после травмы. Об этом она рассказала журналистам в субботу после исполнения короткой программы на контрольных прокатах сборной страны в Челябинске.

Усачевой 15 лет, предстоящий сезон для нее станет первым на взрослом международном уровне. В минувшем сезоне она стала четвертой на чемпионате России.

"Волнение было, но не потому что первые взрослые, а по причине того, что это первый выход на лед за долгое время, - сказала Усачева. - И ощущение не прокатов, а соревнований, словно я на чемпионате России. Эта арена мне безумно нравится, наверное, она моя любимая".

"Что касается тройного акселя, то он начал получаться, но из-за травмы перестала его прыгать, чтобы залечить. Но сейчас все намного лучше, акцент делаю на акселе", - добавила она.

Фигуристка отметила, что она уже выезжала с этого прыжка, однако с недокрутом. "Он ровный, но не хватает крутки, я так считаю", - пояснила она.

Тройной аксель считается одним из сложнейших прыжков в современном фигурном катании, его относят к категории "ультра-си".