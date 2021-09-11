Эмиль Алиев: нынешний лимит на легионеров в российском мини-футболе является эффективным

Тема лимита на легионеров была поднята президентом РФ Владимиром Путиным на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, который прошел 10 сентября. В ответ на предложение Российского футбольного союза отменить лимит Путин заметил, что в том числе из-за обилия иностранцев российские футболисты давно не могут попасть на Олимпийские игры.

"Сегодня у тренерского штаба молодежных и юношеских команд приятная головная боль - есть широкий выбор кандидатов в команды всех возрастов. Это не случайно, ведь в нашем чемпионате давно действует лимит на легионеров: четыре игрока в заявке, три - на паркете, - сказал Алиев. - Это формула позволяет как привлекать сильных иностранцев, так и воспитывать молодежь".

В субботу сборная России в возрасте до 19 лет стала победителем Игр стран СНГ, проходивших в Казани, обыграв белорусских сверстников со счетом 3:0. "Наша команда очень уверенно выглядела на протяжении всего турнира (одержала победы во всех матчах - прим. ТАСС). В финале было очень упорное сопротивление, ведь в Белоруссии также очень большое внимание уделяется развитию мини-футбола, воспитанию резерва. Я рад, что наши молодые парни добились этой победы, и это говорит о том, что в российском мини-футболе подрастает достойный резерв", - отметил Алиев.

"Поздравляю игроков и тренерский штаб - из-за того, что основной тренер сборной Константин Маевский сейчас находится в штабе национальной команды на чемпионате мира в Литве, его обязанности в Казани исполнял очень сильный и известный в мини-футболе специалист Сергей Белокуров. Я хочу поблагодарить руководство РФС, президента Александра Дюкова - в непростых ковидных условиях нашим юношам были обеспечены все условия для подготовки", - добавил он.