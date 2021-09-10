Олимпиада, гармонизация и лимит. Итоги Совета при президенте по спорту

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по физической культуре и спорту на заседании в пятницу подвел итоги выступления российских олимпийцев и паралимпийцев в Токио. Глава государства также высказал свое отношение о возможной отмене лимита на легионеров в российском футболе. Совет, куда входят члены правительства, представители спортивных федераций и общественные деятели, впервые собрался после Олимпийских и Паралимпийских игр. Владимир Путин назвал достойным выступление олимпийцев и паралимпийцев и обратил внимание на ряд вопросов. Так, для развития спортсменов, по его словам, нужны новые решения на всех уровнях.

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"Чтобы они (спортсмены) уверенно шли вперед, брали новые высоты, необходима поддержка, в том числе и прежде всего со стороны государства. Нужны новые современные решения на всех уровнях - от детских секций и клубов до национальных сборных", - сказал он. В рамках этого он призвал усовершенствовать инфраструктуру подготовки российских атлетов. Президент дал понять, что одним из важных направлений развития спорта является его массовость. В связи с чем он рассчитывает, что траты на спорт к 2024 году должны достичь не менее 2% от всех бюджетных расходов. "А идти эти средства должны преимущественно на массовый спорт - на это нужно обратить первостепенное внимание, этому нужно придать особое значение. Механизм его развития и поддержки на всех уровнях нужно дополнительно проработать. Рассчитываю, что правительство в этом регионам, конечно, подставит плечо, поможет", - сказал Путин, отметив, что властям нужно для развития спорта сосредоточиться на привлечении внебюджетных источников и, в частности, определить порядок распределения отчислений от ставок букмекерских контор и тотализаторов. В своем вступительном слове президент не обошел вниманием последствия от решений Спортивного арбитражного суда, из-за которого российские спортсмены на Олимпийских и Паралимпийских играх, а также чемпионатах мира не могут выступать под российским флагом и слушать национальный гимн. Такие решения, по словам Путина, были политическими, но выполнять их нужно. "К январю 2023 года, когда завершится срок действия ограничений, российские атлеты должны быть полностью равноправными участниками любых мировых турниров", - заключил он. Затраты на подготовку себя оправдали Основным докладчиком на совете был министр спорта Олег Матыцин, который в своем выступлении коснулся как подготовки спортсменов к следующим Олимпийским играм, так и уделил внимание теме резерва. В ответ на просьбу Путина доложить о взаимодействии с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) по вопросу восстановления статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА), а также о статусе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Матыцин ответил, что все финансовые обязательства перед WADA выполнены. "Мы выполнили все финансовые обязательства, не имеем никаких замечаний от WADA. Финансовые вопросы закрыты. В России создана одна из самых жестких, если не самая жесткая программа по борьбе с допингом", - сказал министр. Что касается вопроса восстановления ВФЛА, то, по словам министра, этот процесс находится под контролем и в ближайшее время состоится встреча на эту тему с руководством WADA и World Athletics.

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По теме Олимпиады министр сообщил, что за четыре года подготовки спортсменов к Играм государство потратило на нее порядка 20 млрд рублей. И это оправдало себя. "Наши спортсмены подтвердили высокий уровень", - заметил Матыцин. Министр также ответил на замечание Путина о том, что власти должны использовать огромную территорию страны, расположенную в разных климатических поясах. Президент, в частности, заявил о том, что на Дальнем Востоке предполагается создать федеральный тренировочный центр, учитывая положительный опыт подготовки спортсменов к Играм в Токио. Матыцин с ним согласился и попросил поддержки при обновлении инфраструктуры, что позволило бы спортсменам не выезжать за границу. "Речь идет о программе развития учебно-тренировочных баз, которые позволят обеспечить подготовку команд исключительно на территории России. Подготовка за рубежом финансово обременительна и содержит риски при питании и подготовке спортсменов. Федеральные округа в состоянии обеспечить круглогодичную подготовку сборных", - сказал Матыцин. Выступление олимпийцев объединило страну Об актуальности проблемы подготовки за рубежом в беседе с ТАСС напомнила и президент Федерации санного спорта Наталия Гарт. Она отметила, что у немцев, которые являются основными конкурентами россиян в санном спорте, бобслее и скелетоне, имеются в наличии четыре современные трассы, на которых спортсмены Германии имеют возможность полноценно готовиться к сезону, не выезжая за рубеж. "Я полностью поддерживаю Олега Васильевича Матыцина, - заметила Гарт. - Если бы у наших саночников была возможность тренироваться в России на различных трассах, то мы обязательно бы это делали. Нам очень важно, чтобы кроме трассы в Сочи мы могли бы использовать трассу в том же подмосковном Парамонове. Мы очень заинтересованы в том, чтобы был реализован проект строительства трассы в Пермском крае".

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На тему выступления российских олимпийцев высказался и присутствовавший на совете президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, которого Путин отдельно поздравил как с успешным выступлением всей команды в Токио, так и с победой его дочери Софии, ставшей двукратной олимпийской чемпионкой в фехтовании на саблях. Глава ОКР в ответ отметил, что выступление спортсменов объединило всю страну. "В условиях пандемии и под влиянием очевидных и скрытых негативных факторов, когда спортсменов психологически давили, клеймили и шельмовали под одобрительный гул "прогрессивных" СМИ, лишали флага и гимна, каждая завоеванная медаль была добыта с огромным трудом, поэтому имеет особую спортивную и человеческую ценность", - подчеркнул он. Поздняков также попросил президента посодействовать в заключении нового контракта с генеральным спонсором комитета "Газпромом", договор с которым истекает в следующем году. "При сохранении всесторонней государственной и вашей личной поддержки мы можем обоснованно рассчитывать на дальнейший прогресс отечественного спорта, а это значит укрепление здоровья наших сограждан, рост патриотизма и сплоченности общества, усиление человеческого потенциала нашей великой страны", - добавил президент ОКР. Уроки флорбола После олимпийской темы было уделено внимание развитию в стране детско-юношеского спорта. Руководитель рабочей группы по подготовке нынешнего заседания губернатор Приморья Олег Кожемяко отметил возросшее за последние 10 лет в 1,5 раза количество занимающихся спортом детей. "Это 23 млн человек, или чуть более 87% по итогам 2020 года. Такой рост уже дал результаты в виде успешных выступлений наших юношей и девушек на международных стартах", - сказал Кожемяко.

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В то же время Кожемяко подчеркнул, что сохраняются некоторые проблемы с территориальной, инфраструктурной и финансовой доступностью занятий спортом, а также в межведомственном взаимодействии при развитии детского спорта, и добавил, что платформы, занимающиеся учетом детей, вовлеченных в спорт, не синхронизированы. В ответ Матыцин рассказал, сколько денег было выделено на финансирование спортивной подготовки Минспортом детей (190 млрд рублей), однако есть и проблемы в виде нехватки специалистов на селе. По его словам, недостает 7 тыс. человек, а большое количество объектов нуждается в ремонте. Согласно проекту постановления Минспорта, планируется выделять 80% денежных средств, получаемых от букмекерских контор, на развитие профессионального спорта, и 20% - на развитие любительского. "Мы хотели бы попросить включения Минспорта в состав наблюдательного совета регулятора, чтобы эффективнее контролировать расходование средств", - сказал Матыцин. По теме развития детского спорта президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк предложил внедрить уроки хоккея в школах с оборудованием для флорбола (игра на твердом полу пластиковым мячом, по которому наносятся удары клюшкой). Было предложено возродить и детско-юношескую Спартакиаду по зимним видам спорта. Глава Ассоциации зимних олимпийских видов спорта сенатор Владимир Кожин выступил с предложением организовать соревнования на объектах олимпийского наследия в Сочи и Красной Поляне, а при условии вхождения в этот проект центра "Сириус" проводить соревнования и по фигурному катанию, и дисциплинам конькобежного спорта. Полемика по зачету и незачету Обсуждалась тема и федерального закона, направленного на гармонизацию законодательства о физической культуре и спорте и законодательства об образовании. Сам закон, согласно которому все спортивные учреждения получат статус образовательных с единой системой контроля, а все тренеры и тренеры-преподаватели получат статус педагогических работников, вступит в силу с 1 января 2022 года. Выступавший на совете министр просвещения Сергей Кравцов предложил запустить конкурс для учителей физкультуры, устроить Всероссийские спортивные соревнования среди школьников "Президентские состязания" не только по летним, но и по зимним видам спорта. Плюс к 1 октября будет разработана программа по обучению российских школьников первичным навыкам плавания. С критикой нового порядка заполнения аттестатов, согласно которому по ИЗО, музыке и физкультуре может выставляться оценка не по пятибальной системе, а исходя из системы "зачет - незачет", выступила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова.

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"В связи с этим еще большее недоумение вызывает отмена оценок по физической культуре в школе и применение с этого года норм "зачет/незачет" в аттестате, уже подписанное, к сожалению, министром просвещения Сергеем Сергеевичем Кравцовым, практика ухода от дифференцированной оценки по физкультуре уже была в "лихие 90-е", и она оказала очень негативный эффект на мотивацию к систематическим занятиям физической культурой и спортом, на состояние здоровья и физическое развитие школьников, зачем повторять ошибки прошлого? Кроме того, такой подход не дает успешным детям по физкультуре получить отличные оценки в аттестате и быть примером и значимым в классе", - заявила Винер-Усманова, которая заметила, что тем самым преподаватели по физкультуре и спорту теряют свой статус и уважение среди коллег и детей. В ответ Кравцов отметил, что система "зачет - незачет" предусмотрена только по адаптивным программам для детей с ограничениями по здоровью. Тем не менее Путин призвал министра отреагировать на то, о чем сказала Винер-Усманова. "В том, что она говорит, есть то, к чему надо прислушаться", - заметил президент. Лимит на легионеров Уже под конец заседания совета Путин высказался по злободневной для игровых видов спорта, особенно для футбола и баскетбола, теме, связанной с лимитом на легионеров. "Вот футбол, я слышал в последнее время: давайте снимем количественные ограничения на участие иностранных спортсменов. Ну замечательно. Вам что, неизвестно, что с 1988 года сборная команда наша [по футболу] не играет на Олимпийских играх? Ну еще не будет 20 лет играть, если одни иностранцы у нас будут", - сказал Путин, отреагировав на недавнее предложение Российского футбольного союза (РФС), адресованное членам исполкома и клубам убрать лимит на легионеров. Такое предложение озвучивал президент РФС Александр Дюков, мотивировав его неудачным выступлением российских клубов в еврокубках, что вылилось в падение России в рейтинге коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций. Отмена лимита, по мнению Дюкова, должна была повысить конкуренцию в клубах и помочь развитию доморощенных игроков.

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