Путин: в сфере развития спорта в России нужны новые решения на всех уровнях

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что в сфере развития спорта в стране нужны новые решения на всех уровнях - от детских секций до сборных. Такое мнение он высказал, открывая в пятницу Совет по развитию физической культуры и спорта.

"Чтобы они (спортсмены) уверенно шли вперед, брали новые высоты, необходима поддержка, в том числе и прежде всего со стороны государства. Нужны новые современные решения на всех уровнях - от детских секций и клубов до национальных сборных", - сказал Путин.

Он отметил, что спорт, как и все сферы жизни, динамично развивается. Путин напомнил, что уже есть поручения принять меры по совершенствованию системы управления спортом высших достижений, включая вопросы нормативного обеспечения. "Знаю, что правительство сейчас этими вопросами как раз вплотную занимается. Нужно максимально быстро провести соответствующую работу", - поручил президент.

По мнению главы государства, надо использовать уникальное географическое положение России, ее огромную территорию, которая охватывает большинство климатических поясов. "У нас есть и равнины, и горы, все виды водных массивов, и это означает очевидное, естественное преимущество. К соревнованиям в любой точке земного шара наши атлеты могут готовиться, проходить сборы в России, что называется, в родных стенах, а они, как известно, помогают", - заметил президент.

Путин рассказал, что предполагается создать федеральный тренировочный центр на Дальнем Востоке, так как подготовка к Играм в Токио и Пекине подтвердила актуальность такой площадки. "Государство поддержит инициативы создания объектов для новых олимпийских видов спорта. И здесь отмечу своевременность строительства в московских "Лужниках" уникального Дворца единоборств, где скоро откроются международные центры бокса и самбо", - добавил президент, сделав акцент на том, что Международная федерация самбо недавно была признана МОК на постоянной основе. В связи с этим он подчеркнул, что это не только системный импульс для развития данного вида спорта, признание его во всем мире, но и прямой путь к включению самбо в программы будущих Олимпийских игр.