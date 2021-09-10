Винер-Усманова: судейство в художественной гимнастике показало политизированность Игр

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Судейство соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио лишний раз показывает, что Игры стали политическим мероприятием. Об этом на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

Винер-Усманова: Авериной не нужен реванш над Ашрам, она чемпионка почти для всего мира

В борьбе за олимпийское золото Токио в личном многоборье гимнастка из Израиля Линой Ашрам обошла россиянку Дину Аверину несмотря на грубую ошибку - потерю предмета. Российская сторона оспорила результаты соревнований, однако возглавляемый Натальей Кузьминой технический комитет Международной федерации гимнастики (FIG) не нашел в судействе олимпийского турнира ошибок или признаков предвзятости.

"Остановлюсь на Олимпийских играх. Теперь всем известно и ни для кого не секрет, что теперь это политическое мероприятие. В каком смысле? На примере нашей художественной гимнастики. Наш - последний вид спорта, впереди закрытие Олимпиады. Идет подсчет золотых медалей. У Великобритании 22 золотых, у России - 20. Мы 20 лет выигрываем все Олимпийские игры, все чемпионаты мира, за полтора месяца до Игр выиграли чемпионат Европы", - сказала Винер-Усманова.

"А что получается на Олимпиаде? Под руководством нашего ставленника мы проигрываем в обоих видах программы, не имея на то никаких оснований. Явно видны потери наших конкурентов, но они становятся чемпионами. И в это же время мы проигрываем две золотые медали Великобритании, в последний день соревнования. Если бы мы их завоевали честно и порядочно, то были бы на четвертом месте, а не на пятом. Вот вам и политика. Поэтому когда мы выдвигаем наших людей на руководящие должности, то мы должны быть уверены, что они будут бороться за Россию, а не не показывать всему миру, что Россия им безразлична и не думать только о себе", - добавила она.

Россиянки также уступили в борьбе за первое место в командных соревнованиях, олимпийскими чемпионками стали гимнастки из Болгарии.

На состоявшейся в июле - августе Олимпиаде российская сборная заняла пятое место в медальном зачете, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.