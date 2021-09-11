Криштиану Роналду забил два гола в первом матче после возвращения в "Манчестер Юнайтед"

В субботу "Манчестер Юнайтед" дома встречается с "Ньюкаслом" в рамках четвертого тура чемпионата Англии. Первый гол Роналду забил в добавленное к первому тайму время, а второй - на 62-й минуте. Счет в матче 2:1 в пользу "Манчестер Юнайтед", у "Ньюкасла" отличился Хавьер Манкильо (56-я минута).

Португалец выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 год, также он играл за "Ювентус", испанский "Реал" и португальский "Спортинг". Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. В составе английского клуба он три раза стал чемпионом Англии, выиграл Кубок Англии и Лигу чемпионов. Роналду - лучший бомбардир в истории национальных сборных, лучший бомбардир чемпионатов Европы, лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и мадридского "Реала".