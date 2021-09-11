Фигуристка Щербакова объяснила травму глупым стечением обстоятельств

ЧЕЛЯБИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова травму пальца ноги объясняет глупым стечением обстоятельств. Об этом она рассказала журналистам в субботу после исполнения короткой программы на контрольных прокатах сборной страны в Челябинске.

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В межсезонье фигуристка повредила палец на ноге, из-за чего не тренировалась на льду две недели.

"Это произошло вне тренировок - глупое стечение обстоятельств. Было обидно - много времени потеряла, пропустила сборы в Новогорске. В "Хрустальном" старались с тренерами в экстренном режиме накатывать программы, чтобы здесь было не стыдно их показать", - сказала Щербакова.

"Пока я сюда приехала с тройными прыжками, но надеюсь, с каждым появлением на льду буду прогрессировать", - добавила она.

При этом фигуристка пока не знает, сколько четверных прыжков она сможет исполнять в программах. "Загадывать не буду. Сколько смогу себе позволить, столько и будет в программе", - отметила она.

Предстоящий сезон для фигуристов будет олимпийским, Игры пройдут в феврале в Пекине.