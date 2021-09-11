{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Поздняков рассказал о пользе инструктажа для атлетов перед Олимпиадой

В преддверии Игр российских спортсменов традиционно знакомят с деталями и нюансами конкретных соревнований в зависимости от страны проведения

СОЧИ, 11 сентября. /ТАСС/. Практика инструктажа российских спортсменов в преддверии Олимпийских игр была удачной и будет продолжена на будущих соревнованиях. Об этом ТАСС рассказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

На эту тему
Поздняков рассказал о подготовке россиян к Олимпийским играм в Пекине
Поздняков рассказал о подготовке россиян к Олимпийским играм в Пекине

В преддверии Олимпийских игр российских спортсменов традиционно знакомят с деталями и нюансами конкретных соревнований в зависимости от страны проведения. На Играх в Токио российские спортсмены подвергались провокациям со стороны зарубежных атлетов и представителей СМИ.

"Практика проведения Игр в Токио показала, что мы были абсолютно правы. Мы дали спортсменам дополнительные знания, которыми они смогли воспользоваться в сложных ситуациях", - сказал Поздняков.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Теги
Поздняков, Станислав АлексеевичXXXII летние Олимпийские игры
Бокс
Бывший чемпион мира по боксу Рой Джонс выступил с премьерой песни на турнире в Красноярске
Музыкальную карьеру спортсмен начал в 2001 году
Бывший чемпион мира по боксу Рой Джонс выступил с премьерой песни на турнире в Красноярске
Читать полностью