Поздняков рассказал о пользе инструктажа для атлетов перед Олимпиадой

СОЧИ, 11 сентября. /ТАСС/. Практика инструктажа российских спортсменов в преддверии Олимпийских игр была удачной и будет продолжена на будущих соревнованиях. Об этом ТАСС рассказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Поздняков рассказал о подготовке россиян к Олимпийским играм в Пекине

В преддверии Олимпийских игр российских спортсменов традиционно знакомят с деталями и нюансами конкретных соревнований в зависимости от страны проведения. На Играх в Токио российские спортсмены подвергались провокациям со стороны зарубежных атлетов и представителей СМИ.

"Практика проведения Игр в Токио показала, что мы были абсолютно правы. Мы дали спортсменам дополнительные знания, которыми они смогли воспользоваться в сложных ситуациях", - сказал Поздняков.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.